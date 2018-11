Satirische Jongleure und Stangenakrobaten

Schon an der Garderobe empfängt ein rustikaler Transvestit, gleich zu Beginn ziehen zu "It’s the Most Wonderful Time of the Year" viel Haut , viel Federn tanzend ein und verbreiten brasilianisches Las-Vegas-Flair. Dann kommt die singende, erzählende Königin der Nacht, die sich später auch auf einem leuchtenden Mondsichel-Sessel in den Kuppelhimmel ziehen lässt. Und weil Chris Kolonko manchmal auch vor Zotigem nicht zurückschreckt, rechtfertigt man sich lässig: "Lieber unter Niveau amüsiert als über Niveau gelangweilt", wobei das spielerische Niveau des Abends angenehm hoch bleibt: vom sympathischen Jungspunt-Zauberer über satirische Jongleure, Romeo-und-Julia-Trapezpaare und einer Mental-Mystikerin, die nur 48 Kilogramm schwer sein will, aber nicht gehoben werden kann bis zum muskulösen Stangenakrobaten.