Wunderbar gruselig Die fünf besten Apps für alptraumhaften Halloween-Horror

Zombies und Kürbisse

Was passt wohl besser zu Halloween als Monster und Zombies? Wie schön, dass es von der beliebten Endzeit-Serie "The Walking Dead" auch eine App gibt, die Selfies in Gruselmeisterwerke verwandelt. Mit "The Walking Dead: Dead Yourself" (iOS/Android) verwandeln sich Nutzer mit wenigen Fingerwischen in furchterregende Zombies. Die Ergebnisse lassen sich unter anderem direkt via Twitter, Instagram und Co. teilen.