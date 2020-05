München - Nach zwölf langen Wochen steigt die 3. Liga am Wochenende endlich wieder in den Spielbetrieb ein - für den TSV 1860 stehen gleich zwei Kracher auf dem Programm: Am Sonntag gastiert Tabellenführer MSV Duisburg im Grünwalder Stadion (13 Uhr/Magenta Sport und im AZ-Liveticker), am Mittwoch reisen die Löwen zum Traditionsduell beim 1. FC Kaiserslautern.