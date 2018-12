Liegt’s an der Adventszeit? In der Verhandlung zeigen sich beide Seiten überraschend kooperativ. Nicht die Regel in Zivilprozessen. So erklärt die Klägerin, den Pavillon bei Einzug genehmigt zu haben und insoweit auch zu ihrem Wort stehen zu wollen. Den Hinweis auf die Verjährung dieses Anspruchs vom Richter braucht es da gar nicht mehr. Sie störe vielmehr der unansehnliche Rasenteppich im Pavillon, erklärt die Vermieterin.