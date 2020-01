"Wunde wird nie verheilen" Dagmar Wöhrl: Emotionale Worte zum Tod ihres Sohnes

"Du erwartest nicht, dass du deine Kinder überlebst. Wir waren auch alle dabei an dem Abend." Dagmar Wöhrls Sohn stürzte vom Dach der Familienvilla in Nürnberg. Er starb später im Krankenhaus an schweren inneren Blutungen. Wöhrl, ihr Ehemann und ihr zu dem Zeitpunkt 15-jähriger Sohn waren zum Zeitpunkt des Unfalls zuhause.