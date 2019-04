Würdevoller Auftritt bei "Lanz" Frank Elstner: So offen spricht er über seine Parkinson-Erkrankung

Ärzte erkannten es nicht

Seine Hausärztin hat ihn bei seiner Frage, ob er Parkinson habe, beruhigt: "Nein, du hast kein Parkinson." Als "bekennender Hypochonder" hat er sich in einer Klinik vier Tage lang durchchecken lassen, "die haben wirklich alles untersucht, was man untersuchen kann." Das Ergebnis bekam er in einem sechsseitigen Befund mitgeteilt: kein Parkinson.