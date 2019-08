"Er hat gar nichts falsch gemacht", erklärte Kovac auf Nachfrage zur Personalie Arp: "Aber wir haben mit Otschi einen Spieler auf der Bank gehabt, der in der Dritten Liga schon vier Tore geschossen hat. Er war mit uns im Trainingslager dabei." Und dort, in Rottach-Egern am Tegernsee, gefielen dem Coach Wriedts Leistungen ganz offensichtlich, während Arp kaum Pluspunkte sammeln konnte.