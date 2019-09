Am Ende der Startbahn kippte das Fluggerät am Montagnachmittag in einigen Metern Höhe zur Seite, prallte dort zu Boden und fing Feuer, wie die Polizei mitteilte. Der 62-jährige Pilot und sein ebenfalls männlicher Fluggast wurden dabei schwer verletzt. Sie wurden mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.