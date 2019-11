Wow-Effekt durch Akzente Herbstlicher Blickfang: Diese Make-up-Farben lassen die Augen strahlen

Knallige Farben: Auf ganzer Linie überzeugend

Angesagt sind in diesem Herbst auch Lidstriche in knalligen Farben. Vor allem Blau und Violett liegen im Trend. Kombiniert mit zurückhaltenden Erdtönen passen die farblichen Highlights ideal zu braunen und blauen Augen. Für das gewisse Etwas kann zudem ein leichter Goldschimmer unter der Braue sowie im inneren Augenwinkel aufgetragen werden. Perfekt in Szene gesetzt wurde dieser Look beispielsweise von Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas (37, "Quantico").