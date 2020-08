Gerda Lewis wehrt sich gegen Pocher-Attacke

Nicht nur bei Instagram ging Gerda Lewis gegen die Pochers vor. Auch gegenüber "Promiflash" konterte sie den Sinnlos-Vorwurf von Amira Pocher: Bei dem Wort "sinnlos" wäre ich an ihrer Stelle vorsichtig, so die Influencerin. "Was genau kann sie denn außer 'die Frau von' sein?", lautete die Antwort von Gerda Lewis.

Pochers vs. Lewis: Streit um Gage

Laut Gerda habe sie keine zu hohe Gage gefordert: "Das stimmt definitiv nicht." Sie postete in ihrer Instagram-Story gar einen angeblichen Screenshot vom Whatsapp-Verlauf mit ihrer Managerin. Dort ist zu lesen, dass ihr die Gage für das Format prinzipiell erst einmal egal sei. Weiter erklärt sie: "Wenn ich Interesse an einem Format habe, würde ich es auch ohne Geld machen. Habe ich auch schon sehr, sehr oft getan." Der Grund, warum es nicht zu solch einem TV-Duell gekommen ist, sei laut Gerda "irrelevant". Warum sie von Pochers Management angefragt worden sei, obwohl der Comedian sie doch "so sehr hasse", verstehe Gerda nicht. "Anscheinend muss ich ein guter Quotenbringer sein, sonst hätte er kein Interesse daran gehabt", mutmaßt sie.

Mittlerweile haben sich weitere Promis in das Scharmützel zwischen Amira Pocher laut "Express" eingeschaltet und sich auf die Seite der Blondine geschlagen. So stellen sich Eva Imhof (Wetterfee bei RTL) und Claudelle Deckert ("Unter uns") hinter Gerda Lewis.

