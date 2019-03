"World Leadership Summit" Barack Obama kommt im April nach Deutschland

Kurztrip nach Good Old Germany: In wenigen Wochen kommt der 44. Präsident der Vereinigten Staaten und Friedensnobelpreisträger auf einen Besuch nach Deutschland. Barack Obama (57) wird am 4. April den Kongress "World Leadership Summit" in der Kölner Lanxess Arena als Speaker besuchen. Wie die Veranstalter mitteilten, wird der Vorgänger von Donald Trump (72) dort eine rund einstündige, moderierte Unterhaltung führen. Im Mittelpunkt stehe unter anderem die Frage, was die Menschheit in der Zukunft vereinen könnte.