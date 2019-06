Workout statt Messer Cardi B macht Schluss mit Schönheits-OPs

Dem Entschluss sind einige Ereignisse vorausgegangen: Am Montag hatte Cardi B auf Instagram ihre extrem geschwollenen Füße nach einem Flug gezeigt. Die Schwellungen sind wohl eine Nachwirkung ihrer letzten Schönheits-OP, einer Fettabsaugung. Das Bild hat sie mittlerweile wieder gelöscht. Ein Arzt bestätigte "Page Six", der Klatschseite der "New York Post", dass Cardi kurz nach einer OP im Flugzeug eigentlich immer Kompressionsstrümpfe tragen müsste.