"Wollte einen schwarzen Mann töten" Liam Neeson schockt mit Rache-Geständnis

Nachdem das Gespräch veröffentlicht wurde, gab es viel Kritik in den sozialen Medien an dem Schauspieler. Das Interview sei "so traurig (und ja, immer noch rassistisch)", heißt es unter anderem auf Twitter. Es bestärke die Vorstellung, dass "insbesondere schwarze Männer kollektiv für die Untaten eines einzelnen verantwortlich sind". An anderer Stelle hieß es: "Also ... Liam Neeson hat wirklich beschlossen, seine Karriere zu zerstören, indem er zugibt, dass er einmal einen schwarzen Mann, irgendeinen schwarzen Mann, umbringen wollte (und tatsächlich mit einer Brechstange rumlief!)" Ein anderer User fragt sich, ob Neeson auch mit Mordgedanken durch die Straßen gezogen wäre, wenn der Täter ein weißer Mann gewesen wäre und wirft dem Schauspieler "eklatanten Rassismus" vor.