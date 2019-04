Wolfsland, Barnaby, Tatort,... Krimi-Tipps am Montag

20:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby: Die Hexe von Setwale Wood

In dem mythenumwobenen Waldgebiet Setwale Wood wird eine Leiche gefunden: Susan, die Frau des Farmers Simon Bartlett, treibt in einem Weiher und kann nur noch tot geborgen werden. Auf Susans Computer findet sich ein Abschiedsbrief. Allerdings hält sich die Trauer bei Simon (Paul Venables) und seiner Mutter Victoria (Wendy Craig) in Grenzen: In der Ehe der Bartletts kriselte es schon lange, da die jahrelangen Versuche, ein Kind zu bekommen, erfolglos waren. Für Inspector Barnaby (John Nettles) und Sergeant Troy (Daniel Casey) ergeben sich an der Suizidtheorie schnell Ungereimtheiten.