Schwabing - Für die Anwohner zwischen Genter Straße im Norden und Kleinhesseloher See im Süden wird der Albtraum des steigenden Grundwassers wahrscheinlich nicht so schnell enden. Manche wenige kämpfen schon seit fünf Jahren gegen den Wasserstand im Keller und in den Tiefgaragen und pumpen mit selbst gekauften Geräten ab. Dutzende Haushalte der Gegend sind inzwischen von eindringendem Wasser im Untergeschoss betroffen.