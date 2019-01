Mieten: Auch der Münchner Süden ist teuer

Am teuersten wohnt es sich - wenig überraschend - mitten in der Innenstadt (Altstadt-Lehel), vor allem in neu gebauten Immobilien. Der Bericht spricht hier vom Luxussegment. Rund 23 Euro kostet in dieser Lage der Quadratmeter, bei Bestandswohnungen sind es mehr als 22 Euro. Wer sich das nicht leisten kann oder will, kann an den Stadtrand ausweichen. Abgesehen vom Münchner Süden seien Wohnungen hier im Durchschnitt sechs Euro pro Quadratmeter günstiger. Die niedrigsten Erstbezugsmieten wurden in Ramersdorf-Perlach verlangt.