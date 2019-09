Der Prozess findet am 2. Oktober statt. Ungewöhnlich daran ist, dass der juristische Showdown in der "Meistersingerhalle" stattfindet, wo schon Woodstock-Legende Jimi Hendrix auftrat, inzwischen aber eher die klassische Musik dominiert.

Das Ausweichquartier wurde nötig, weil alle Sitzungssäle im Justizgebäude viel zu klein sind, um den Hunderten Betroffenen Platz bieten zu können.

Hochhaus, Brandschutz, Fassade – bei diesen Schlagwörtern denken viele an die Grenfell-Tragödie in London im Juni 2017 zurück. Damals starben 72 Menschen. Ein Feuer breitete sich in dem Gebäude rasend schnell aus – Brandschutzauflagen waren ignoriert worden. Vor allem die Fassadenverkleidung machte das Hochhaus zur Todesfalle. Auch in Deutschland wurden daraufhin in mehreren Städten Hochhäuser auf Gefahren hin kontrolliert.

