Das Restaurant und die östlich angrenzenden Autohäuser sollen nun Wohnungen und Gewerbe weichen, die ein Investor an der Wasserburger Landstraße 52 bis 60 bauen will. Für gut einen Hektar Fläche sind Bauanträge eingereicht worden. Riegel-Wohn- und Geschäftshäuser, zehn Meter hoch, an der B304, sowie Wohnhäuser südlich davon sind geplant. Der Bezirksausschuss (BA) fordert jetzt einen Bebauungsplan, denn der Stadtrat hat einen Rahmenplan für diesen Bereich abgesegnet, der unter anderem Pocket-Parks zur Gartenstadt hin und soziale Infrastruktur in den Erdgeschoss-Zonen vorgibt.