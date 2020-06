"Für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen ist München fast unerschwinglich geworden. Hier besteht die Gefahr, dass die Landeshauptstadt den Anschluss im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter verlieren könnte", heißt es im IVD-Bericht. Und weiter: "In München wird das Wohnen zunehmend zur Schuldenfalle. 2019 stieg die Zahl der überschuldeten Menschen um 680 auf 110.200 an. Mit der Corona-Krise könnten diese Zahlen noch deutlicher ausfallen."

Beliebt: Homeoffice-geeignet und Garten oder Balkon

Bedingt durch die Pandemie kommen Ladenlokale und Büros auf den Markt. "Wir haben vermehrt Anfragen wegen Zahlungsunfähigkeit", sagt Martin Schäfer vom IVD Süd. "So wird auch die ein oder andere Wohnung auf den Markt kommen."

In der Randlage von Regensburg werden laut IVD schon die ersten Läden in Wohnungen umgewandelt. Für München sieht Martin Schäfer eher eine Umwandlung von Ladenlokalen in Dienstleister wie Kitas. "Aber das wird kein Masseneffekt sein, den man auf dem Markt spüren wird", sagt Schäfer. Laut Kippes schauen Mieter vermehrt, ob ein Objekt homeoffice-geeignet ist. "Kein eigenes Zimmer als Büro – das kann man sich in München nicht leisten, aber ein Eck, in dem man arbeiten kann."

Außerdem seien Objekte mit Garten oder Balkon derzeit sehr gefragt. Vorausgesetzt, man kann sich das leisten.

