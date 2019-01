Allerdings gab es viele Ausnahmen. Neu ist, so der Mieterverein, dass Vermieter bereits vor Vertragsabschluss unaufgefordert und schriftlich informieren müssen, ob eine Ausnahme vorliegt. Passiert dies nicht, können sie sich zwei Jahre lang nicht auf die Ausnahme berufen. Außerdem sollen Mieter nun leichter eine Verletzung der Mietpreisbremse rügen können.

Mietpreisbremse ist ein bundesweites Gesetz

"Die Mietpreisbremse wurde an sich verbessert", sagt Zurek, Allerdings gilt diese in München derzeit immer noch nicht, so Zurek. "Dafür müsste die Staatsregierung eine neue Verordnung erlassen, was wir als Mieterverein für dringend erforderlich halten."

Der Mieterverein erklärt: Die Mietpreisbremse ist ein bundesweites Gesetz, das die Landesregierung für den Freistaat per Verordnung anwendbar machen muss. In der Verordnung hat die Landesregierung aber nicht für alle betroffenen Städte und Gemeinde einzeln begründet, warum die Mietpreisbremse jeweils gelten soll. Das wäre aber juristisch nötig; ein Formfehler.

Deswegen ist die Verordnung laut Entscheidung des Landgerichts München I vom Dezember 2017 "nichtig" – die Mietpreisbremse gilt in Bayern nicht.