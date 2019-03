"Gerade in der Stadt ist diese Vielfalt doch so wichtig, als Lebensraum für die Arten. Jetzt, kurz nach dem Rettet-die-Bienen-Volksbegehren, ist das doch den Münchnern besonders präsent“, sagt eine Mieterin der Wohnanlage Gabelsberger Hof. Sie gehört der Wohnungs- und Siedlungsbau Bayern (WSB), mit 13.000 Wohnungen in München und Augsburg.