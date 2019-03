Wo war Michael Douglas? Catherine Zeta-Jones und ihre Kinder: Stylisches Trio

Stylischer Familienauftritt zum Walisischen Nationalfeiertag! In New York zeigte sich die gebürtige Waliserin Catherine Zeta-Jones (49, "Chicago") bei der Gala des The Royal Welsh College of Music and Drama gemeinsam mit ihren beiden Kindern Dylan (18) und Carys (15). Die beiden Sprösslinge aus ihrer Ehe mit Hollywood-Star Michael Douglas standen ihrer Mutter dabei in Sachen Stil in nichts nach.