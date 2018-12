Wo war eigentlich Friedemann Berg? Vier Fragen zum "Tatort: Damian"

4. Wie geht es weiter mit dem Schwarzwald-"Tatort"?

Die vierte Folge des "Tatort"-Ermittlerteams ist bereits im Kasten und wurde bis Ende Juli in Freiburg und Baden-Baden gedreht. Auch Hans-Jochen Wagner war natürlich wieder mit an Bord. Tobler und Berg ermitteln in einer Vermisstensache, in der es fast keine Hoffnung mehr gibt. Bis Hinweise aus einem ganz anderen Fall das Verschwinden eines Teenagers in neuem Licht erscheinen lassen. Die Ausstrahlung ist für 2019 geplant.