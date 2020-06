"Wo steckst du?" Dwayne Johnson: Eindringliche Botschaft an Donald Trump

Seit dem Tod von George Floyd gehen in den USA Tausende Bürger auf die Straßen. Sie protestieren seit Tagen gegen Polizeigewalt, Rassismus und soziale Ungleichheit. Viele Prominente haben sich den Protesten angeschlossen. Hollywood-Star Dwayne Johnson (48, "Jumanji: The Next Level"), auch bekannt als The Rock, wählte nun einen anderen Weg. Er hat der Black-Lives-Matter-Bewegung in einer eindringlichen Videobotschaft seine Unterstützung zugesagt. Adressiert ist seine achtminütige Rede aber an keinen Geringeren als US-Präsident Donald Trump (73) - auch wenn er dessen Namen nicht in den Mund nimmt.