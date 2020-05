Amazon

Amazon steht für zwei große Themen – für den Bereich des E-Commerce und für Cloud-Computing. Beides Bereiche, die während der Corona-Krise stark gewachsen sind.

Alphabet

Auch Alphabet, die in Kalifornien sitzende Muttergesellschaft von Google, ist äußerst erfolgreich. Denn: "Was machen wir, wenn wir uns in Quarantäne befinden? Wir bewegen uns in dieser ganzen Google-Welt", sagt Hintze.

Apple

Apple erfindet sich immer wieder neu – und erweitert sein eigenes Leistungsspektrum zunehmend mit Inhalten, wie beispielsweise Apple-Pay. Damit schafft Apple die Voraussetzungen, um von lukrativen Zukunftsmärkten wie dem globalen Zahlungsverkehr zu profitieren.

Nvidia

Das Unternehmen ist Marktführer im Bereich Visual Computing – also rund um Computergrafiken. "Und die braucht man auf vielfältigste Weise", sagt Hintze. "Im E-Sport-Bereich, aber auch im Gaming, also Computerspiele. Deren Anteil an der ökonomischen Wertschöpfung nimmt stetig zu." Auch in der Fortbildung und Telemedizin sind die Grafiksysteme gefragt.

Netflix

Der führende Streaming-Anbieter hat in der Krise so viele neue Abonnenten gemeldet wie schon lange nicht mehr. Wenn die Menschen zu Hause bleiben, schauen sie offensichtlich viele Filme und Serien.

Vertex Pharmaceuticals

Ein Unternehmen aus dem Biotechnologie-Sektor, das als führender Anbieter von Medikamenten für Mukoviszidose bekannt ist. Durch die Corona-Pandemie rücken solche Biotech- und Pharmawerte verstärkt in den Fokus der Investoren.

Pfizer

Das gilt auch für Pfizer, eines der größten Unternehmen in diesem Bereich. "Weltweit bekanntgeworden ist Pfizer mit Viagra", sagt Hintze. Beide Unternehmen, Vertex Pharmaceuticals und Pfizer, hätten die finanziellen Mittel, um in aufwendige Forschung zu investieren.

Facebook

"Da haben wir wieder das Thema Soziale Medien", sagt Hintze. "Wenn man durch die Ausgangsbeschränkungen allein zu Hause ist, möchte man mit der Welt verbunden sein" – wozu User die Onlineplattform im Internet nutzen. Auch Instagram gehört zum Facebook-Konzern.

NortonLifeLock

Ein amerikanisches Unternehmen, das Datensicherheitssysteme anbietet. "Der Schaden, der durch Datenklau und Cybercrime entsteht, ist immens, sodass ein zuverlässiger Schutz davor bei den großen Industrieunternehmen einen hohen Stellenwert hat", erklärt Hintze. In digitalen Zeiten ein großes Thema, das während der Corona-Krise auch Kriminelle verstärkt ausnutzen.

Zoom Video

"Das ist der derzeit führende Anbieter von Videokonferenzen, die ich momentan selbst ganz aktiv nutze: Ich berate verstärkt per Videochat, sodass wir auch in Corona-Zeiten mit unseren Kunden in Verbindung bleiben können. Es funktioniert", sagt Hintze.

Das sagt die Expertin

Eine Garantie auf Erfolg kann in diesen Krisenzeiten allerdings niemand geben. Die Münchner Finanzexpertin Constanze Hintze, Geschäftsführerin der Finanzberatung und Vermögensverwaltung Svea Kuschel und Kolleginnen, rät Anlegern deshalb eher zu den hier genannten Aktien von US-Unternehmen.

Auch hier gilt: Diejenigen, die von der aktuellen Situation profitieren, sind vor allem die Unternehmen aus dem Digital- beziehungsweise Technologiebereich sowie aus dem Gesundheitssektor. "Das sind auch – neben den Erneuerbaren Energien – die großen Themen in unseren Portfolios", sagt Hintze.

Anleger sollten dabei immer überlegen, welche Unternehmen in diesen Segmenten marktführend, profitabel und trendsetzend sind und wo sich auch langfristig Anlagechancen eröffnen.

