München: Charles und Camilla an der Residenz

Am Donnerstagnachmittag sind Charles und Camilla am Max-Joseph-Platz angekommen, beide wurden von Ministerpräsident Markus Söder und Ehefrau Karin empfangen. Wie Söder kurz zuvor zugab, war er wenige Minuten vor dem Besuch der Royals noch recht entspannt. "Wenn man aber sieht, welche Dimension das hat, wie toll Bayern ist mit all den Gebirgsschützen und Trachten – dann freu ich mich jetzt auf Charles."