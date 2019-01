Wo ist sie nur? Ein neues Zuhause für die Wald-Kuh?

Der Fall erinnert an Kuh Yvonne, die im Mai 2011 von ihrem Besitzer geflohen war und sich 100 Tage lang in den Wäldern bei Mühldorf am Inn in Oberbayern versteckte. Im September 2011 tauchte Yvonne wieder auf und fand ein neues Zuhause im Tier-Gradenhof Gut Aiderbichl in Deggendorf, wo sie bis heute glücklich und zufrieden lebt.