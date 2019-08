Sexualstraftäter aus Psychiatrie geflohen

Kirchner hat Bezüge nach Kaiserslautern. Die Beamten in Rheinland-Pfalz vermuten deshalb, dass er sich eventuell in der Pfalz aufhält. Die dortige Polizei hat auch die Sachbearbeitung in dem Fall übernommen. Sämtliche Fahndungsmaßnahmen ergaben allerdings bislang keinen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort.