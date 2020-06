"Wo ist bitte mein Bauch hin?" Angelina Pannek ist verblüfft über ihren After-Baby-Body

"Ich finde das einfach verrückt"

Über ihren fast flachen Bauch sagt die 28-Jährige in ihren Instagram Stories verblüfft: "Ich finde das einfach verrückt. Ich hatte so eine Murmel und jetzt ist einfach nichts mehr da!" Sie finde es "krass, was der Körper macht und wie schnell sich das alles zurückentwickelt". Weiter erklärt Pannek, dass sie derzeit keinen Sport treibe. Sie wolle sich aber für einen Rückbildungskurs anmelden.