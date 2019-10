Gefährliche Krankheitserreger in der Spülmaschine

Wer jeden Tag Geschirr spült, muss doch selbst auch sauber sein? Nein. Die Spülmaschine selbst wird deswegen oft vernachlässigt, hätte aber auch an sich Pflege nötig. In 96 Prozent aller Spülmaschinen befinden sich nämlich MRSA-Keime, so Helpling. Diese Bakterien sind unempfindlich gegenüber Antibiotika, was sie zu gefährlichen Krankheitserregern macht.





Der Tipp der Expertin: "Wischen Sie einmal im Monat das Innere der Maschine aus – vor allem in der Nähe der Gummidichtungen." Danach eine Tasse Essig ins Pulverfach schütten und die Maschine auf höchster Stufe im Leerlauf spülen lassen.

Rohes Fleisch vor der Zubereitung abwaschen

Es ist laut den Experten ein weit verbreiteter Irrglaube, dass rohes Fleisch vor dem Verzehr gewaschen werden soll. "Grundsätzlich ein richtiger Gedanke", meinen die Reinigungsexperten. Doch Achtung: Auf rohem Fleisch befinden sich unzählige Keime wie Salmonellen, die durch den Wasserstrahl und herumfliegende Tröpfchen erst recht verbreitet werden.



Der Tipp von Roxanna Pelka: Einfach sein lassen. Um alle Krankheitserreger abzutöten, reiche es aus, das Fleisch direkt in die Pfanne zu geben und gut durchzugaren.

Schwämme verwenden, bis sie zu stinken anfangen

Wer Reinigungsschwämme erst austauscht, wenn sie zu müffeln anfangen, ist zu spät dran. Schon nach einer Woche haben sich auf einem Quadratzentimeter des Schwammes zehn Millionen Bakterien gesammelt, warnen die Experten. Doch es gibt eine Alternative zum Austauschen.



Der Tipp von der Reinigungsexpertin: "Legen Sie den Schwamm für zwei Minuten auf höchster Stufe in Ihre Mikrowelle. So übersteht er eine weitere Woche im Einsatz. Achten Sie darauf, dass der Schwamm nass ist, damit er kein Feuer fängt."

Kühlschrank - Nährboden für Bakterien

Wenn nötig die Plastikfolie wegreißen und dann ab damit ins Gemüsefach? Ohne weiter darüber nachzudenken, legen wir nach dem Einkauf Gurke, Tomate und Brokkoli unverpackt ins Gemüsefach. "Damit bieten Sie den elf Millionen Keimen, die in einem Kühlschrank lauern, den perfekten Nährboden", sagen die Experten. Diese haben ein leichtes Spiel, sich auf der Oberfläche des Gemüses zu verteilen. Die Folge: Lebensmittel verderben schneller.



Der Tipp von Roxanna Pelka: "Legen Sie das Gemüse in ein Mehrwegnetz. Somit kann es atmen und wird vor Keimen geschützt. Und auch, wenn der Kühlschrank vermeintlich sauber aussieht: Putzen Sie ihn einmal im Monat mit Essigreiniger."

Teller aus Spülmaschine nochmal abtrocknen

Der Spülvorgang ist beendet, man öffnet den Geschirrspüler und – nachdem man kurz die Dampfwolke hat entweichen lassen – es geht los mit dem Aufräumen. Vorher werden Teller, Töpfe und Besteck freilich schnell trocken gerubbelt? Das ist falsch, warnen die Experten. Damit könnte man unbewusst gefährliche Keime verteilen. Laut einer Studie weisen 89 Prozent aller Geschirrtücher E.-coli-Bakterien auf, die Magen-Darm-Erkrankungen hervorrufen können.



Der Tipp von der Expertin: "Lassen Sie Ihr Geschirr bei geöffnetem Spüler eine Stunde trocknen. Wenn es schnell gehen soll und Sie trotzdem zum Handtuch greifen müssen, achten Sie darauf, dass Sie es alle drei Tage austauschen."

Krebs-Risiko durch entkalkte Kaffeemaschine

Zu guter Letzt eine beruhigende Nachricht: Ja, es gibt auch zuviel des Guten. Eine Studie habe gezeigt, dass Kaffeeautomaten durch das Entkalken Blei und Nickel abgeben. Die Aufnahme dieser Stoffe erhöht das Risiko an Krebs zu erkranken.



Der Tipp von Reinigungsexpertin Pelka: "Entkalken Sie Ihre Maschine nur, wenn sie dies auch anzeigt oder einmal im Jahr. Verwenden Sie einen Kalklöser speziell für Kaffeemaschinen und spülen Sie den Wasserbehälter danach mehrmals mit frischem Wasser aus."

