Denise Herrmann: Die ehemalige Langläuferin scheint gerade rechtzeitig in Form gekommen zu sein. Zuletzt in den USA feierte sie ihren ersten Saisonsieg in der Verfolgung nach einer langen Durststrecke. Läuferisch ist Herrmann ohnehin eine Klasse für sich, ihre Leistungen am Schießstand lassen aber oft zu wünschen übrig.