Die saßen in Deutschland ab 23 Uhr vor den Fernsehgeräten, für Sie ging es in dieser riesigen Hexenkessel-Schüssel Aztekenstadion ums WM-Finale. Haben Schwüle, Luftfeuchtigkeit und Höhe von Mexiko-Stadt selbst einen Torhüter körperlich beeinträchtigt?

Eigentlich weniger. Wir hatten nach der Anreise aus Léon zwei, drei Tage Zeit, um uns auf die klimatischen Bedingungen einzustellen. Für mich war's schon okay.

Im Gegensatz zum Viertelfinale mit Anpfiff um 12 Uhr erfolgte der Anstoß gegen Italien um 16 Uhr Ortszeit.

Das stimmt. Aber drei Tage davor haben wir ja gegen die Engländer 120 Minuten gehen müssen – in sengender Mittagshitze. Das steckte den Feldspielern noch in den Knochen. Mexiko-Stadt liegt ja noch einmal 500 Meter höher als Léon, auf 2.310 Meter über Meereshöhe. Der Mannschaftsarzt hat immer gesagt: Es kann und wird euch nichts passieren. Wenn ihr mal kurzfristig nicht mehr richtig schnaufen könnt – macht euch keine Sorgen! Habt keine Angst! Vielleicht tritt ganz kurz Atemnot ein, aber der Kreislauf wird nicht beeinträchtigt. Einfach kurz durchschnaufen, dann geht's schon wieder. Und so war es auch. Sonst wäre doch solch ein Spiel über 120 Minuten nicht zustande gekommen. Außerdem hatten wir genügend echte Bayern auf dem Platz: Die sind es gewohnt, im Gebirge herumzusausen.

Nach Schnellingers Treffer sind Sie von Ihrem bis zum gegnerischen Strafraum gerannt, um mit den Mitspielern das ersehnte 1:1 zu feiern.

Weil es eben so schwierig war, gegen die Italiener mit ihrem Catenaccio ein Tor zu schießen. Danach war ich auch total kaputt. (lacht) Eigentlich hätte Schnellinger hinten bei mir sein sollen – zum Glück hat er einen Ausflug gemacht. Am Ende aber haben wir uns am meisten über die Schiedsrichter-Leistung geärgert. Dieser Yamasaki! Dessen Namen werde ich mein Leben lang nicht vergessen.

Sie sprechen von Herrn Arturo Yamasaki, dem Peruaner mit mexikanischem Pass. Auch ihn machte das Jahrhundertspiel berühmt.

Weil er uns verpfiffen hat, die linke Bazille! Die Fouls an Uwe Seeler und Franz Beckenbauer waren klare Elfmeter, wenigstens einen davon hätte er geben müssen. Er hat einfach weiterspielen lassen. Ein Wahnsinn! Wir hätten das Spiel schon in der regulären Spielzeit gewonnen und dann vielleicht im Finale die superstarken Brasilianer bezwungen, auf jeden Fall nicht 1:4 verloren wie die Italiener. Aber der Yamasaki wollte, dass es anders kommt.

Beckenbauer schimpfte nach dem Spiel über ihn: "Ein Verbrecher!"

Aber wirklich! Der hat uns gehasst! Nach Schlusspfiff ist er sofort rein in die Schiedsrichter-Kabine und weg war er. Ich wollte zu ihm, um ihn zu fragen, wo die fünf goldenen Uhren sind, die ihm die Italiener geschenkt haben. Ich war so außer mir, wäre ihm am liebsten an die Gurgel gegangen. Das wäre mir wurscht gewesen. Zum Glück haben mich meine Mitspieler zurückgehalten. "Du bleibst hier!", haben sie gerufen und mich gepackt: "Mach' keinen Scheiß!" Bundestrainer Helmut Schön redete auf mich ein: "Mach das nicht, Sepp! Mach das nicht! Du wirst gesperrt!" Aber auch Schnellinger, Overath, der Franz – alle haben sich mächtig aufgeregt.

Und geweint. Nach Abpfiff hatten einige Spieler feuchte Augen. Sie auch?

Nein, ich war keiner, der aus Enttäuschung geweint hat. Höchstens vor Wut. Und wütend war ich, aber wie! In einer ersten Reaktion haben Sie 1970 geschimpft: "Ich esse nie mehr Pizza oder Spaghetti!" Ich wollte auch nie mehr Urlaub da drunten machen. Italien war für mich gestorben, erledigt.

Wie lange hat Ihr "Italien-Boykott" wirklich gedauert?

Nach der WM bin ich nach Spanien geflogen, wie so häufig. Anders als für den Gerd war Italien nie wirklich mein Urlaubsland, 1967 war ich mit meinem Bayern-Mitspieler Dieter Brenninger in Ligurien, danach nicht mehr in Italien. Mich hat's immer nach Spanien gezogen, vor allem nach Marbella, und zum Skifahren nach Österreich. Später bin ich dann häufig nach Südtirol zum Wandern.

