Der frühere Bundestrainer Berti Vogts hat jüngst in einem Interview betont, wie entscheidend der Teamgeist für den Erfolg bei einer WM ist. 1994 habe er "bessere Spieler" betreuen dürfen als die, die vier Jahre zuvor Weltmeister wurden. Nur es sei eben keine Mannschaft gewesen. Sind Sie überzeugt davon, dass bei der WM in Russland sich "die Mannschaft" auch als Mannschaft präsentieren wird?

Absolut. Das hat man schon in den zurückliegenden Tagen im Trainingslager gespürt. Ich habe keine Sorge, dass es am Teamgeist mangeln wird. Ganz im Gegenteil. Das beste Beispiel ist doch, wie Marc-André ter Stegen, der einen sensationellen Confed Cup und eine überragende Saison beim FC Barcelona gespielt hat, sich in den Dienst der Mannschaft stellt und Manuel Neuer in den Trainingseinheiten unterstützt. Das ist nicht nur höchst professionell, sondern auch Teamspirit pur.