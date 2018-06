Der 34-Jährige, der als jugendlicher Fußballer für den polnischen Erstligisten Wisla Plock in seiner Heimatstadt aktiv war und es später als "Mittelfeldmotor" immerhin in die 4. Liga schaffte, profitiert heute aber von seinen Erfahrungen als Spieler. "Es hilft ungemein, wenn man gespielt hat. Dass ich selbst so ein verrückter Hund war, macht es mir leichter, gut mit denen auszukommen, die Ärger auf dem Platz machen", sagt Marciniak.