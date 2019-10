Was fasziniert Sie an Indien?

Es ist ein unglaublich kulturreiches Land, das verschiedenste Einflüsse vereint. Architektonisch, kulturell und historisch ist es ein sehr reiches Land. Dann die Landschaft: Gefühlt sind in Indien alle Klimazonen dieser Welt vertreten, vom Hochgebirge bis zum Inselparadies mit Strand und Palmen. Von der Wüste bis zum Dschungel gibt es alles.

Von dort haben Sie auch die Anregung zur Meditation mitgebracht?

Ich habe mich vorher schon damit beschäftigt. Meine Mutter war im selben Alter wie ich, mit 24, in Indien und hat Vieles von dort mitgebracht, deshalb kannte ich das von Kindheitstagen an. In Indien habe ich einen Intensiv-Meditationskurs belegt. Mittlerweile meditiere ich täglich und mache ab und an Yoga. Der Schwerpunkt liegt aber auf der geistigen Arbeit, in der Meditation.

Bei aller Weltoffenheit sind Sie sehr heimatverbunden, trainieren immer noch in Ihrem Heimatverein TSV Oftersheim bei dem Trainer, der Sie seit Kindheitstagen betreut. Was bedeutet Heimat für Sie?

Für mich ist Heimat viel verbunden mit Menschen. Es bedeutet für mich, dass man immer ankommen kann bei seinen Liebsten. Und natürlich verbindet man auch mit dem Ort, in dem man schon seine Kindheit verbracht hat, viele schöne Erinnerungen.

Sie haben viele weitere Hobbys: Sie spielen Klavier, nähen, engagieren sich in sozialen Projekten wie dem Starkmacher e.V., studieren Umweltwissenschaften. Ist all das der nötige Ausgleich zum Sport?

Ja, genau, das ist mir vor allem 2017 klar geworden, als ich diese schwere Verletzung hatte (ein Knochenödem am Fuß, d.Red.) und auf Krücken gehen musste. Ich habe nicht mal gewusst, ob ich überhaupt wieder Leistungssport würde machen können. Damals habe ich gemerkt, dass mir der Sport sehr viel wert und ein großer Teil meines Lebens ist, wie wichtig mir aber auch andere Dinge sind. Ich genieße es jetzt, alles zu machen, was mir gefällt, und diesen ganzheitlichen Ansatz weiter zu verfolgen.

Sie haben die 100 Meter für sich entdeckt. Haben Sie im Sprint Ambitionen?

Dieses Jahr war es ein Beiprodukt des Weitsprungtrainings. Es war erstaunlich, dass es so gut lief. Das hat mich motiviert, mehr darin zu investieren. Mein Trainer und ich planen für 2020 mit Sprintwettkämpfen.

