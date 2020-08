Witziges Video auf Instagram Schwangere Katy Perry tanzt trotz Riesenkugel in den Freitag

Freudentanz mit entblößtem Babybauch

"Schatz, was für ein Tag ist es", fragt Bloom seine hochschwangere Verlobte in dem kurzen Clip, der Perry im Auto sitzend und mit Mund-Nasenschutz zeigt. Kurz darauf erklingt die Songzeile "It's Friday then" aus dem Autoradio, woraufhin Perry die Autotür öffnet und etwas schwerfällig aus dem Wagen steigt. Neben dem im Schritttempo weiterfahrenden Auto zieht sie dann das Oberteil ihres Jogginganzugs hoch, entblößt ihre riesige Babykugel und beginnt witzig im Takt zu tanzen.