Witziges Video auf Instagram Alles aus? Mila Kunis und Ashton Kutcher scherzen über ihre "Trennung"

Zwischen dem Schauspieler-Ehepaar Mila Kunis (35, "Bad Spies") und Ashton Kutcher (41) ist es aus, will das US-Klatschmagazin "In Touch Weekly" wissen. Dumm nur, dass zwei Menschen davon so gar keine Kenntnis haben, die ein entscheidendes Wörtchen mitzureden haben: Mila Kunis und Ashton Kutcher! In einem witzigen wie entlarvenden Video, das Kutcher auf seinem Instagram-Account veröffentlicht hat, reagieren die beiden auf ihre angebliche Ehekrise, von der sie selbst erst jetzt erfahren haben.