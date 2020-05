Natalie Moll (33) lacht herzlich am Telefon, steckt damit an. Obwohl sie eigentlich am Boden zerstört sein müsste. Sie und ihre langjährige beste Freundin Susi Huber (33) aus dem Kreis Pfaffenhofen an der Ilm hatten einen aufregenden Urlaub in Namibia geplant. Von 15. April bis 1. Mai – die Freundin hat in diesem Zeitraum Geburtstag. Diesen wollten sie im südlichen Afrika feiern. Es hätte perfekt werden können.