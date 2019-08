Böse Worte sucht man vergeblich

Bei all den Liebesschwüren und all dem Lob der erwähnten Personen, für immer und ewig, gerne auch länger, hab ich zum Beispiel nie ein Schild gefunden, auf dem steht: "Der Karl darf hier nicht mehr sitzen, der Blödmann, weil er mit der Elke durchgebrannt ist." Nein, so etwas steht nirgends.