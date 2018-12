Witzbold oder Umweltsünder? "Bitte Motor abstellen": Kurioser Polizeieinsatz in Oberfranken

Dörfles-Esbach - Wo das Schild so freundlich dankt, braucht man sich eigentlich nicht wundern: Ein Scherzbold oder Umweltsünder hat in Oberfranken einen Automotor entsorgt – direkt neben dem Hinweisschild an einem Bahnübergang: "Bei geschlossener Schranke: Bitte Motor abstellen. Danke!"