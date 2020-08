Sie haben so um ihr Leben gekämpft in der Münchner LMU-Tierklinik – samt Sauerstoffzelt und Reanimation. Aber in der Nacht zum Freitag hörte das Herz auf zu schlagen: Julchen, der Mops von Uschi Ackermann, ist nach einer Bauchspeicheldrüsen-Entzündung gestorben.