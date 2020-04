Studie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Wie eine Untersuchung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zeigt, sind in Regionen mit einer dauerhaft hohen Schadstoffbelastung deutlich mehr Menschen nach der Infektion mit dem Coronavirus gestorben als in anderen Regionen. Die Wissenschaftler analysierten Satelliten-Daten zur Luftverschmutzung auf der Erde, Wetterdaten zu Luftströmen und Angaben zu Todesfällen, die mit der neuartigen Lungenkrankheit in Verbindung stehen, aus Italien, Frankreich, Spanien und Deutschland.