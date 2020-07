Rechtlich ist das Vorgehen der Polizei erlaubt

Kritik an diesem Vorgehen gibt es unter anderem vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. "Das war so nicht gedacht und von der Politik anders kommuniziert", sagte Landesgeschäftsführer Thomas Geppert der "SZ". Auch die wenigsten Restaurantbesucher dürften beim Unterschreiben der Liste wohl geahnt haben, dass ihr Name möglicherweise bei polizeilichen Ermittlungen eine Rolle spielen könnte. Denn von Beginn an war eigentlich klar geregelt, dass die Datenerfassung nur im Rahmen der möglichen Nachverfolgung einer Corona-Infektion erfolge.