München - Drei kleine Buben haben an einem Tag im Juli 2009 ihre Mutter verloren. Natalie Ciletti war an der Kreuzung Türken-/Schellingstraße mit ihrem Fahrrad in den toten Winkel eines Müllwagens geraten und überrollt worden. Die 38-Jährige war bekannt im Viertel. Wochen nach dem Unglück erinnern Lichter und Blumen am Straßenrand an den Tod der Frau. Ihr Mann Markus (51) betreibt bis heute die Gaststätte "Schall und Rauch". Nur wenige Meter von dem Unglücksort entfernt.