Wirre Verschwörungstheorien Ice Cube steht wegen antisemitischer Tweets in der Kritik

O'Shea Jackson, so der Musiker mit bürgerlichem Namen, postete beispielsweise am vergangenen Samstag (06. Juni) ein Bild, auf dem eine Gruppe karikierter jüdischer Business-Männer zu sehen ist, die auf dem Rücken von einer Gruppe schwarzer Männer Monopoly spielen. "Alles, was wir tun müssen, ist aufstehen und ihr kleines Spiel ist vorbei", so der Text auf dem Bild.