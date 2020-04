"Wirklich ein beängstigendes Gefühl" Oliver und Amira Pocher haben ihre Corona-Quarantäne beendet

Oliver Pocher geht davon aus, dass Amira stärkere Symptome hatte als er. Er habe nicht mehr riechen können. Und: "Ich war einmal abends so ein bisschen fiebrig, hatte Schüttelfrost. Da war es einen Tag lang mal ein bisschen schwerer." Er habe sich immer gefragt, ob er abends um 20 Uhr theoretisch hätte auftreten können. "Das wäre immer möglich gewesen", beschreibt er seine Befindlichkeit mit den leichten Symptomen in den vergangenen zwei Wochen.

Die Pochers hatten sich mit Moderator Johannes B. Kerner (55) kurzgeschlossen. Er hatte seine Erkrankung am 13. März ebenfalls via Instagram bekanntgegeben. Aufgehoben wurde dessen Quarantäne "mit Wirkung zum 23. März". Er hatte den beiden schon gesagt, dass sie den "Geruchs- und Geschmackssinn verlieren" werden. Genau das sei dann am nächsten Tag auch passiert. Nach "fünf, sechs, sieben Tagen" sei beides nach und nach wiedergekommen, erzählt Oliver Pocher. "Das ist wirklich ein beängstigendes Gefühl", ergänzt Amira Pocher. An einem Abend habe sie kurz vor einer Panikattacke gestanden. "Man fühlt sich gefangen im eigenen Körper."

Amira Pochers Quarantäne endete bereits am Dienstag, wie Oliver Pocher auf Instagram bekanntgab. Sie war am 19. März positiv auf das Coronavirus getestet worden, er selbst am 21. März...