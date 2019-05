Wird sie gewinnen? Das ist die Favoritin der ausgeschiedenen "GNTM"-Kandidatinnen

"Sie ist seit Tag eins die Beste"

Als diesjähriges "Germany's next Topmodel" sah Justine (20) eine Kollegin, die bereits ausgeschieden ist: "Meine absolute Favoritin war Alicija, weil sie es ernst meint und ernst nimmt. In meinen Augen war sie seit Tag eins die Beste. Sie ist wunderschön und bringt es immer auf den Punkt, es gab nicht eine Woche, in der sie schlecht war." Auch Justine lässt sich durch ihr Ausscheiden, sie musste die Show in Folge 9 verlassen, nicht vom Weg abbringen: "Modeln ist genau das, was ich machen möchte."

In den Top drei hat Tatjana (22) ihr "GNTM" gefunden: "Meine persönliche Favoritin ist Sayana!" Das Transgender-Model hat selbst noch keine konkreten Zukunftspläne, will aber in jedem Fall weiter ihre Botschaft an ihre Fans senden: "Es geht darum, dass Du dich wohlfühlst! Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen - diese sollten man an sich selber akzeptieren und die positiven Eigenschaften dafür nutzen, um zu glänzen und zu überzeugen. So kann man seine Ziele erreichen."