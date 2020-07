Die Fraktion FDP-Bayernpartei will jetzt in einer Anfrage wissen, warum die Sicherheitsrisiken bei den beiden Demos so unterschiedlich bewertet wurden. Stadtrat Richard Progl schimpft über das KVR: "Wenn es ums Thema Radeln geht, kennt man weder Maß noch Ziel! Bikern auf dem Mittleren Ring unterstellt man pauschal eine Gefährdung."