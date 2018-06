Wird es nun ernst für Rocky? Sylvester Stallone: Staatsanwalt ermittelt wegen Missbrauchsvorwürfen

Die Vorwürfe gegen Stallone, die im vergangenen Jahr erhoben wurden, wiegen schwer: Eine Frau soll im Jahr 1986 von Stallone (damals 40) und dessen Bodyguard Mike De Luca (damals 27) sexuell missbraucht worden zu sein. Die beiden Männer sollen die Frau, die zum Zeitpunkt der vermeintlichen Übergriffe gerade einmal 16 Jahre alt gewesen sein soll, sogar bedroht haben, wie die "Daily Mail" berichtet. Die britische Seite will einen Polizei-Report von damals aufgetrieben haben, in dem der Vorfall beschrieben wird. Er soll sich jedoch in Las Vegas zugetragen haben, weswegen es sich bei den aktuellen Ermittlungen in Los Angeles um einen weiteren Vorwurf handeln muss.