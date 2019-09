Kein Einheitspreis mehr in dm-Filialen

Der Online-Preis und der Ladenpreis können sich in Zukunft für das identische Produkt unterscheiden. Denn dm schafft den Einheitspreis ab – das gleiche Produkt kann dann in verschiedenen Filialen unterschiedlich viel kosten. Das Unternehmen macht die Preise dann von der Konkurrenzsituation vor Ort abhängig. Ist die Konkurrenz in einem Gebiet groß, bleiben die Preise niedriger. Ist dm weitesgehend alleine, könnten auch die Preise anziehen.